Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Невилл — Слоту: сделай что-нибудь другое

Невилл — Слоту: сделай что-нибудь другое
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о системе игры «Ливерпуля» в нынешнем сезоне и посоветовал главному тренеру команды Арне Слоту сменить схему.

«Тренеру придется сменить стиль или систему. Я говорю о кадровых перестановках. Как это сделали «Арсенал» и «Манчестер Сити», поставьте четырёх защитников в линию обороны. Сохраняйте узкую, плотную линию и говорите всем, что вы адаптируетесь и меняетесь, чтобы не пропустить ни одного гола и не давать соперникам создавать моменты у ваших ворот. В полузащите поставьте четверых игроков. Это могут быть Собослаи, Алексис Мак Аллистер, Райан Гравенберх и Флориан Вирц, либо Коди Гакпо. Тогда в нападении можно оставить Мохамеда Салаха с Уго Экитике или Александером Исаком. Сделай что-нибудь другое. Это кажется элементарным. Я говорю Арне Слоту, тренеру мирового класса, что делать. Но я видел тренеров мирового уровня, под руководством которых я играл, которые забывали о своём эго по поводу того, как мы будем играть, и о том, что мы великая команда. Сейчас вы не лучшая команда. Вас легко победить, поэтому нужно действовать по-другому», — приводит слова Невилла Sky Sports.

После 12 матчей чемпионата Англии «Ливерпуль» набрал 18 очков и располагается на 11-м месте турнирной таблицы.

Материалы по теме
Невилл — о защите «Ливерпуля»: у них явно есть проблемы в обороне
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android