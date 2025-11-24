Невилл — Слоту: сделай что-нибудь другое

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о системе игры «Ливерпуля» в нынешнем сезоне и посоветовал главному тренеру команды Арне Слоту сменить схему.

«Тренеру придется сменить стиль или систему. Я говорю о кадровых перестановках. Как это сделали «Арсенал» и «Манчестер Сити», поставьте четырёх защитников в линию обороны. Сохраняйте узкую, плотную линию и говорите всем, что вы адаптируетесь и меняетесь, чтобы не пропустить ни одного гола и не давать соперникам создавать моменты у ваших ворот. В полузащите поставьте четверых игроков. Это могут быть Собослаи, Алексис Мак Аллистер, Райан Гравенберх и Флориан Вирц, либо Коди Гакпо. Тогда в нападении можно оставить Мохамеда Салаха с Уго Экитике или Александером Исаком. Сделай что-нибудь другое. Это кажется элементарным. Я говорю Арне Слоту, тренеру мирового класса, что делать. Но я видел тренеров мирового уровня, под руководством которых я играл, которые забывали о своём эго по поводу того, как мы будем играть, и о том, что мы великая команда. Сейчас вы не лучшая команда. Вас легко победить, поэтому нужно действовать по-другому», — приводит слова Невилла Sky Sports.

После 12 матчей чемпионата Англии «Ливерпуль» набрал 18 очков и располагается на 11-м месте турнирной таблицы.