Агент Батракова: Лёша отказался от зарплаты $ 120 млн в год!

Футбольный агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова, рассказал, что его клиенту поступило выгодное предложение из Саудовской Аравии. По словам агента, Батракову предложили $ 120 млн в год, однако он отказался от этого оффера, так как ставит футбольные амбиции выше денег.

«Какая сейчас цена Батракова? Чем больше, тем лучше. Есть цена, есть голевые действия, есть футбольная инициатива, которую видят селекционеры. Количество команд, которые им интересуются, — больше 10. Если бы вы знали, от каких предложений отказался Лёша...120 миллионов долларов в год! 120 миллионов долларов в год! Кто предлагал ему столько? Саудиты. 10 миллионов долларов в месяц. Но для Леши очень важно играть в футбол, а не заканчивать карьеру. Не деньги правят всем. Это зарплата уровня Роналду? Кришу 40 лет, а Лёше — 20», — приводит слова Шпинёва «Спорт-экспресс».

