Смертин — о Симоняне: он относился к футболу как к делу жизни, без пафоса

Бывший футболист «Челси» и сборной России Алексей Смертин выразил соболезнования в связи со смертью легенды «Спартака» Никиты Симоняна.

«Ушёл из жизни Никита Павлович Симонян. Легенда, чьё имя всегда звучало рядом со словом «футбол» — без лишних эпитетов, просто как данность. Для меня он часть детских воспоминаний, когда футбольные фамилии произносились почти как заклинания. Я слушал ещё мальчишкой, пытаясь понять, почему о некоторых людях говорят с особой интонацией. Позже, уже в работе, не раз пересекались с Никитой Павловичем. Его спокойная уверенность, природное достоинство, умение говорить по существу — те качества, которые сегодня встречаются всё реже. Он относился к футболу как к делу жизни, без пафоса, но с глубокой внутренней ответственностью. И это всегда чувствовалось. Он прожил долгую жизнь, но главное — жизнь, которая оставила след. Не только в статистике и титулах, а в людях. Светлая память Никите Павловичу», — написал Смертин в телеграм-канале.

За «Спартак» Симонян выступал 10 лет, с 1949 по 1959 год, он сыграл в 245 матчах, в которых забил 160 голов. По сей день он является лучшим бомбардиром в истории красно-белых. В составе сборной СССР он выиграл золотую медаль летних Олимпийских игр 1956 года в Австралии.