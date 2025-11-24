«Настало время Лиги чемпионов». Алаев — о возвращении россиян на международную арену

Президент Мир РПЛ Александр Алаев оценил перспективы возвращения российских команд на международные турниры. Отстранение россиян произошло в конце февраля 2022-го. Решением ФИФА и УЕФА всем российским командам было запрещено участвовать в международных турнирах из-за специальной военной операции на Украине.

«Я надеюсь, что это случится как можно быстрее. Знаете, как я говорил, когда ещё в марте 2023 года на этом же стадионе [«Лукойл Арене»] с топовой командой было 4 тыс. болельщиков. У меня тогда были смешанные чувства и руки опускались.

Тогда я себе сказал, что должен дождаться того момента, когда будет аншлаг в матче топовых команд и они будут бороться за Лигу чемпионов. Аншлаги вернулись, настало время Лиги чемпионов», — приводит слова Алаева «Матч ТВ».