Бышовец: Симоняну удавалось сохранять объективность, несмотря на любовь к «Спартаку»

Известный отечественный тренер Анатолий Бышовец отреагировал на новость об уходе из жизни легендарного экс-футболиста «Спартака» и сборной СССР Никиты Симоняна. Симонян умер накануне, 23 ноября. Ему было 99 лет.

«Воспоминаний с Никитой Павловичем достаточно много, начиная с детских лет, заканчивая совместной работой с национальными командами. Он фактически руководил футболом изнутри. Если Колосков был стратегом, Никита Павлович отвечал за сборные и развитие футбола. Его знания, опыт и величие характеризовалось интересом к футболу. Ему удавалось сохранять объективность, несмотря на любовь к «Спартаку», это было главное для него в отношении к делу.

Никита Павлович был интеллигентен и достойным примером. У нас были уважительные и добрые отношения, а ещё мы оба центрфорварды. С ним было очень интересно говорить, его воспоминания всегда были очень откровенными, хорошее чувство юмора. Интерес к делу и благожелательность в отношениях к людям — главные его черты. Он был открытым», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

