Кирьяков: Симонян символизировал российский футбол — жил в разные эпохи и многое видел

Кирьяков: Симонян символизировал российский футбол — жил в разные эпохи и многое видел
Российский тренер Сергей Кирьяков отреагировал на новость об уходе из жизни легендарного футболиста «Спартака» и сборной СССР Никиты Симоняна. Симонян умер накануне, 23 ноября. Ему было 99 лет.

«Практически все описывали Симоняна великим футболистом, бомбардиром. Помню себя игроком юношеской сборной, а Никита Павлович часто возглавлял нашу делегацию на различные турниры. Всегда был в теме, пытался помочь своими советами. В национальной сборной он тоже постоянно был, подсказывал, поддерживал. Его советы были ценными. Симонян прошёл через всё! После футбольной карьеры встречались с ним на ветеранских турнирах. О нём всегда тепло отзывались и уважали. Симонян символизировал наш футбол — он жил в разные эпохи, многое видел.

В последние годы Симонян тяжело передвигался, но мы надеялись, что столетие отметим. Он всегда говорил на встречах: «Встретимся на моём сотом дне рождения». Жалко. Это потеря для нашего футбола», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Ушла целая эпоха». Валерий Карпин — о Никите Симоняне
