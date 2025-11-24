Скидки
«Бетис» оспорит удаление Антони в матче 13-го тура Ла Лиги с «Жироной» — Goal

Комментарии

«Бетис» планирует обжаловать красную карточку атакующего полузащитника команды Антони, полученную в матче 13-го тура испанской Ла Лиги с «Жироной», сообщает Goal.com.

Испания — Примера . 13-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
1 : 1
Жирона
Жирона
0:1 Ванат – 20'     1:1 Гомес – 75'    
Удаления: Антони – 90+1' / нет

Бразилец был удален в конце матча. Антони на 89-й минуте пытался пробить через себя в падении, но попал ногой по лицу Хоэлю Роке. Главный арбитр Иосу Галек Апецтегия удалил полузащитника с поля, прибегнув к помощи VAR.

В нынешнем сезоне футболист провёл девять матчей за клуб в чемпионате Испании, в которых забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу. Также игрок провёл три матча в Лиге Европы, забил два мяча и отметился голевой передачей.

Новости. Футбол
