Прощание с Никитой Павловичем Симоняном состоится 27 ноября на стадионе «Лукойл Арена»

Пресс-служба РФС сообщила, что прощание с легендарным футболистом «Спартака» Никитой Симоняном состоится 27 ноября на стадионе «Лукойл Арена». Симонян умер накануне, 23 ноября. Ему было 99 лет. Информация о времени прощания и месте захоронения будет опубликована позднее.

Вместе со «Спартаком» Никита Симонян четыре раза становился чемпионом СССР в роли игрока и дважды – в качестве главного тренера команды. Кроме того, Симонян был победителем летних Олимпийских игр 1956 года в составе сборной СССР.

По сей день он является лучшим бомбардиром в истории красно-белых. На его счету 160 голов за московскую команду.