Александр Мостовой вспомнил историю, как Никита Симонян попросил его сыграть за «Спартак»

Экс-футболист московского «Спартака» Александр Мостовой рассказал, как Никита Симонян попросил его сыграть за красно-белых.

«Соболезнования близким Никиты Павловича Симоняна. Вспоминаю, как в 1998 году было два матча звёзд «Спартака» и киевского «Динамо». В одном я не смог принять участие, а вторая игра была в «Лужниках». Я тогда был ещё действующим футболистом. Никита Павлович настоял на том, чтобы я прилетел и сыграл в этом матче, кстати, тогда два мяча забил, «Спартак» победил 3:2», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

За «Спартак» Симонян выступал 10 лет, с 1949 по 1959 год, он сыграл в 245 матчах, в которых забил 160 голов. По сей день он является лучшим бомбардиром в истории красно-белых. В составе сборной СССР он выиграл золотую медаль летних Олимпийских игр 1956 года в Австралии.