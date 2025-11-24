Opta: шансы «Арсенала» на победу в АПЛ — 76,1%

Суперкомпьютер Opta определил лондонский «Арсенал» подавляющим фаворитом английской Премьер-лиги этого сезона. На победу «канониров» в АПЛ суперкомпьютер даёт 76,1%.

Вероятность титула «Манчестер Сити» меньше в пять раз – 14,1%. На третьем месте в числе фаворитов АПЛ находится «Челси» (3,4%). Шансы действующего чемпиона Англии в лице «Ливерпуля» оцениваются в 2,4%.

После 12 туров английской Премьер-лиги первое место в турнирной таблице занимает «Арсенал», набравший 29 очков. На второй строчке расположился «Челси» (23), тройку лидеров замыкает «Манчестер Сити» (22). Ливерпуль, набрав 18 очков, занимает только 11-е место.