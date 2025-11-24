Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Нужно переварить ситуацию». Сергей Юран — о новом тренере «Спартака»

«Нужно переварить ситуацию». Сергей Юран — о новом тренере «Спартака»
Аудио-версия:
Комментарии

Российский специалист Сергей Юран прокомментировал решение руководства московского «Спартака» оставить исполняющим обязанности главного тренера первой команды Вадима Романова. Также Юран отметил, что красно-белых вряд ли возглавит Хосеп Гвардиола из «Манчестер Сити» или Юрген Клопп, известный своей работой в «Ливерпуле» и дортмундской «Боруссии».

«Очень правильное решение руководства, на мой взгляд. Чтобы не в спешке искать тренера. Нужно переварить ситуацию: будет работать тренер до зимней паузы, а потом уже принимать решение, оставлять Романова или привозить какого-то иностранца», — сказал Юран в новом выпуске YouTube-канала «Спартак Шоу».

Ранее «Спартак» покинул Деян Станкович, занимавший должность главного тренера с лета 2024 по осень 2025-го.

Материалы по теме
Тренер Вадим Романов ответил, изменилась ли его жизнь в новой должности в «Спартаке»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android