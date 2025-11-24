«Нужно переварить ситуацию». Сергей Юран — о новом тренере «Спартака»

Российский специалист Сергей Юран прокомментировал решение руководства московского «Спартака» оставить исполняющим обязанности главного тренера первой команды Вадима Романова. Также Юран отметил, что красно-белых вряд ли возглавит Хосеп Гвардиола из «Манчестер Сити» или Юрген Клопп, известный своей работой в «Ливерпуле» и дортмундской «Боруссии».

«Очень правильное решение руководства, на мой взгляд. Чтобы не в спешке искать тренера. Нужно переварить ситуацию: будет работать тренер до зимней паузы, а потом уже принимать решение, оставлять Романова или привозить какого-то иностранца», — сказал Юран в новом выпуске YouTube-канала «Спартак Шоу».

Ранее «Спартак» покинул Деян Станкович, занимавший должность главного тренера с лета 2024 по осень 2025-го.