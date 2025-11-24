Виктор Са: в сравнении с прошлым сезоном «Краснодар» больше готов к борьбе за чемпионство

Футболист «Краснодара» Виктор Са высказался о турнирных амбициях южного клуба в текущем сезоне. Он заявил, что сейчас «быки» больше готовы к чемпионскому титулу, чем в прошлом году.

«Могу сказать, что в сравнении с прошлым сезоном мы больше готовы к борьбе за чемпионство. В прошлом сезоне у нас была серия из 12 матчей без поражений, мы хорошо шли. Тогда мы проделали хорошую работу.

В этом году у нас осталось три игры — нужно сфокусироваться на них и продолжать делать хорошо то, что мы делали в прошлом сезоне», — сказал Са в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, «Краснодар» лидирует в Мир РПЛ по итогам 16 туров. «Быки» являются действующими чемпионами России по футболу.