Каррагер — об Эзе: прошу прощения. Я определённо недооценил важность этого подписания

Каррагер — об Эзе: прошу прощения. Я определённо недооценил важность этого подписания
Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер высказался о нападающем лондонского «Арсенала» Эберечи Эзе.

«Честно говоря, летом, когда «Арсенал» подписал его, я смотрел на приобретения клуба. Мне казалось, что многие из них действительно должны были усилить команду. Когда пришёл Эзе, я подумал: «Ладно, может, пригодится». Но мы видим некоторые из его лучших моментов в этом сезоне, несколько великолепных голов, а затем он делает хет-трик. Так что прошу прощения. Я определённо недооценил важность этого подписания, потому что, похоже, он может сыграть решающую роль в «Арсенале» в этом сезоне и в перспективе выиграть титул», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

Эзе оформил хет-трик в матче 12-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэмом» (4:1).

Англия — Премьер-лига . 12-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
4 : 1
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Троссард – 36'     2:0 Эзе – 41'     3:0 Эзе – 46'     3:1 Ришарлисон – 55'     4:1 Эзе – 76'    

В нынешнем сезоне футболист провёл 16 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил пять мячей и сделал три результативные передачи.

