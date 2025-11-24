Каррагер — об Эзе: прошу прощения. Я определённо недооценил важность этого подписания

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер высказался о нападающем лондонского «Арсенала» Эберечи Эзе.

«Честно говоря, летом, когда «Арсенал» подписал его, я смотрел на приобретения клуба. Мне казалось, что многие из них действительно должны были усилить команду. Когда пришёл Эзе, я подумал: «Ладно, может, пригодится». Но мы видим некоторые из его лучших моментов в этом сезоне, несколько великолепных голов, а затем он делает хет-трик. Так что прошу прощения. Я определённо недооценил важность этого подписания, потому что, похоже, он может сыграть решающую роль в «Арсенале» в этом сезоне и в перспективе выиграть титул», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

Эзе оформил хет-трик в матче 12-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэмом» (4:1).

В нынешнем сезоне футболист провёл 16 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил пять мячей и сделал три результативные передачи.