Роман Зобнин стал вторым игроком по количеству матчей за «Спартак» в чемпионате России

Роман Зобнин стал вторым игроком по количеству матчей за «Спартак» в чемпионате России
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин отыграл 226 матчей за первую команду красно-белых в рамках чемпионата России, сыграв в 16-м туре Мир РПЛ с ЦСКА. Хавбек догнал Дмитрия Комбарова по количеству проведённых игр за московскую команду, больше матчей в составе красно-белых только у Егора Титова (324). Об этом сообщает телеграм-канал «Цифроскоп». Зобнин выступает за «Спартак» с 2016 года. Ранее он играл за московское «Динамо».

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Дмитриев – 43'    

Матч между «Спартаком» и ЦСКА прошёл в субботу, 22 ноября. Встреча завершилась победой красно-белых со счётом 1:0. По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар», набравший 34 очка. ЦСКА — второй (33).

«Спартак» расположился на шестой строчке, в активе красно-белых 28 очков.

