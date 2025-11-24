Киву — о матче «Интера» с «Миланом»: команда, которая забивает больше, всегда побеждает

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву высказался о матче 12-го тура итальянской Серии А, в котором его команда уступила «Милану» со счётом 0:1.

«Команда, которая забивает больше, всегда побеждает. К сожалению, сегодня они забили больше. Мы старались доминировать, сохраняли равновесие, но в единственной контратаке пропустили. Вот такой футбол. Возможно, мы немного потеряли в чёткости; мы могли бы лучше сыграть в последнем пасе. Надо отдать должное сопернику, который сыграл организованно. Нам нужно играть лучше в таких матчах. К счастью, нас отделяет от лидера всего три очка, несмотря на четыре поражения», — приводит слова Киву Football Italia.

После 12 сыгранных матчей в чемпионате Италии «Милан» набрал 25 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Интер» располагается на четвёртой строчке. У команды 24 очка.