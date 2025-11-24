Сергей Кирьяков оценил вероятность назначения Гусева главным тренером «Динамо»

Бывший советский и российский футболист Сергей Кирьяков оценил вероятность назначения Ролана Гусева главным тренером московского «Динамо».

«У Гусева есть опыт. Он изъявлял желание остаться на посту главного тренера, но руководство решило пригласить Карпина. Всё зависит от Гусева, насколько он успешно поработает до зимней паузы. От этого и будут оценивать его шансы, чтобы стать главным тренером», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Гусев был назначен исполняющим обязанности главного тренера команды после ухода с этого поста Валерия Карпина. Под руководством Гусева динамовцы одержали победу в матче 16-го тура РПЛ над махачкалинским «Динамо» (3:0).