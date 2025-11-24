«Светлая память». «Локомотив» отреагировал на смерть Никиты Симоняна

Пресс-служба «Локомотива» в официальном телеграм-канале клуба выразила соболезнования в связи со смертью легенды «Спартака» и всего российского футбола Никиты Симоняна на 100-м году жизни.

«Ушёл из жизни Никита Павлович Симонян. Легенде отечественного и мирового футбола было 99 лет. Светлая память», — сказано в сообщении пресс-службы железнодорожников.

Вместе с красно-белыми Никита Симонян четыре раза становился чемпионом СССР в роли игрока и дважды – в качестве главного тренера команды. Кроме того, Симонян был победителем летних Олимпийских игр 1956 года в составе сборной СССР. По сей день он является лучшим бомбардиром в истории красно-белых.