Дмитрий Губерниев рассказал историю про Никиту Симоняна, которая его потрясла

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на новость об уходе из жизни легендарного футболиста «Спартака» и сборной СССР Никиты Симоняна. Симонян умер накануне, 23 ноября. Ему было 99 лет.

«Это человек на все времена. В своё время меня потрясла история, когда я ещё был мальчишкой. После олимпийского финала, где играл Никита Симонян, а Эдуард Стрельцов — нет, Никита Павлович протянул свою медаль Эдуарду Анатольевичу, сказав: «Забирай. Медаль твоя». Естественно, Стрельцов отказался.

То есть широта души. Великий специалист и педагог, тренер с большой буквы и личность. Человек на все времена. Он прожил богатую жизнь. Нам будет его не хватать», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.