Руни призывает Арне Слота отказаться от Мохамеда Салаха

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни высказался о нападающем «Ливерпуля» Мохамеде Салахе, которого советует главному тренеру команды Арне Слоту вывести из состава.

«Салах не помогает им в обороне. Я понимаю, что он легенда клуба и осознаю всё, что он для него сделал, — но тогда какой смысл выкладываться запасным игрокам, если они видят, что один из ваших товарищей по команде не бегает, хотя выходит в стартовом составе в каждой игре? Если бы я был Арне Слотом, я бы постарался принять важное решение, которое повлияло бы на всю команду. Когда вы не выигрываете матчи, необходимо оставаться компактными и непобедимыми», — сказал Руни на YouTube-канале The Wayne Rooney Show.

В нынешнем сезоне футболист провёл 16 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил пять мячей и сделал три результативные передачи.

