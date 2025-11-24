Матвей Лукин провёл юбилейный матч за ЦСКА
Центральный защитник ЦСКА Матвей Лукин провёл 50-й матч за первую команду армейцев. Юбилейной для футболиста стала игра 16-го тура Мир РПЛ со «Спартаком». Об этом сообщает телеграм-канал ЦСКА. Лукину 21 год, он является воспитанником системы армейцев. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в € 2,5 млн.
Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Дмитриев – 43'
Матч между «Спартаком» и ЦСКА прошёл в субботу, 22 ноября. Встреча завершилась победой красно-белых со счётом 1:0. По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар», набравший 34 очка.
ЦСКА — второй (33). «Спартак» расположился на шестой строчке, в активе красно-белых 28 очков.
