Матвей Лукин провёл юбилейный матч за ЦСКА

Центральный защитник ЦСКА Матвей Лукин провёл 50-й матч за первую команду армейцев. Юбилейной для футболиста стала игра 16-го тура Мир РПЛ со «Спартаком». Об этом сообщает телеграм-канал ЦСКА. Лукину 21 год, он является воспитанником системы армейцев. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в € 2,5 млн.

Матч между «Спартаком» и ЦСКА прошёл в субботу, 22 ноября. Встреча завершилась победой красно-белых со счётом 1:0. По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар», набравший 34 очка.

ЦСКА — второй (33). «Спартак» расположился на шестой строчке, в активе красно-белых 28 очков.