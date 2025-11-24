Скидки
На домашней арене «Спартака» почтили память Никиты Симоняна

На домашней арене «Спартака» почтили память Никиты Симоняна
Фотография лучшего бомбардира в истории московского «Спартака» Никиты Симоняна появилась на фасаде домашнего стадиона красно-белых «Лукойл Арена» в память о нём. Об этом сообщает пресс-служба стадиона в телеграм-канале. О смерти Симоняна стало известно накануне, 23 ноября.

Фото: Телеграм-канал «Лукойл Арены»

Вместе со «Спартаком» Никита Симонян четыре раза становился чемпионом СССР в роли игрока и дважды – в качестве главного тренера команды. Кроме того, Симонян был победителем летних Олимпийских игр 1956 года в составе сборной СССР.

По сей день он является лучшим бомбардиром в истории красно-белых. На его счету 160 голов за московскую команду.

«Светлая память». «Локомотив» отреагировал на смерть Никиты Симоняна
