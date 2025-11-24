Александр Кульчий: «Динамо» нет смысла менять тренера, если команда примет идеи Гусева

Экс-футболист московского «Динамо» Александр Кульчий высказался о тренерском вопросе в составе бело-голубых. Недавно пост наставника команды покинул Валерий Карпин. Вакантное место на временной основе занял Ролан Гусев.

«Пока рано говорить о какой-то конструктивной игре. У «Динамо» на первый план выходит результат. Команда давно не выигрывала. Была задача забрать три очка. Да, были шероховатости с Махачкалой. Играли в два нападающих. За короткое время особо ничего не поменяешь. Некоторые футболисты не совсем в игровом тонусе — Нгамалё и Гладышев давно не играли. Им надо время, чтобы набрать тонус. Соперник был по зубам. Махачкала — непростая команда, но результат выходит на первый план.

Посмотрим, как пойдёт дальше. Впереди три непростые игры. Надеюсь, продолжат выигрывать. Руководство «Динамо» сказало, что последние матчи проведёт Ролан. Будут смотреть на качество игры. Нет смысла менять, если команда примет его идеи. А если провалят, руководство уже будет думать», — сказал Кульчий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.