Вратарь «Динамо» Мх Магомедов: было бы здорово обыграть ЦСКА и пройти дальше в Кубке

Вратарь махачкалинского «Динамо» Ражаб Магомедов высказался о предстоящей игре 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ с ЦСКА.

— Готово ли «Динамо» дать бой ЦСКА в ответном матче плей-офф Кубка России?

— Конечно, мы в каждой игре хотим победить и пройти дальше. Было бы здорово обыграть ЦСКА и пройти в следующую стадию плей-офф Кубка России. Без разницы на формат кубка, главное — выигрывать, а дальше как будет, увидим, — сказал Магомедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

В первой встрече между командами махачкалинское «Динамо» на своём поле одержало победу со счётом 1:0. Ответный матч состоится 26 ноября в Москве.