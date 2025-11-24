Вратарь «Динамо» Мх Магомедов: было бы здорово обыграть ЦСКА и пройти дальше в Кубке
Поделиться
Вратарь махачкалинского «Динамо» Ражаб Магомедов высказался о предстоящей игре 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ с ЦСКА.
Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
26 ноября 2025, среда. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
— Готово ли «Динамо» дать бой ЦСКА в ответном матче плей-офф Кубка России?
— Конечно, мы в каждой игре хотим победить и пройти дальше. Было бы здорово обыграть ЦСКА и пройти в следующую стадию плей-офф Кубка России. Без разницы на формат кубка, главное — выигрывать, а дальше как будет, увидим, — сказал Магомедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.
В первой встрече между командами махачкалинское «Динамо» на своём поле одержало победу со счётом 1:0. Ответный матч состоится 26 ноября в Москве.
Материалы по теме
Комментарии
- 24 ноября 2025
-
15:18
-
15:10
-
15:05
-
14:52
-
14:48
-
14:44
-
14:40
-
14:30
-
14:26
-
14:18
-
14:15
-
14:11
-
14:04
-
13:51
-
13:46
-
13:40
-
13:35
-
13:27
-
13:26
-
13:23
-
13:23
-
13:18
-
13:10
-
13:08
-
13:00
-
12:45
-
12:41
-
12:35
-
12:33
-
12:25
-
12:24
-
12:23
-
12:10
-
12:04
-
12:01