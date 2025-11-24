Скидки
Соболев одним словом и фотографией отреагировал на новость о смерти Симоняна

Соболев одним словом и фотографией отреагировал на новость о смерти Симоняна
Нападающий «Зенита» Александр Соболев, ранее выступавший за «Спартак», отреагировал на новость об уходе из жизни легендарного экс-футболиста красно-белых и сборной СССР Никиты Симоняна. Он умер накануне, 23 ноября. Ему было 99 лет. Симонян по сей день остаётся лучшим бомбардиром в истории московского «Спартака».

«Легенда», — написал Соболев в своём телеграм-канале, прикрепив совместное фото с Симоняном.

Вместе с красно-белыми Никита Симонян четыре раза становился чемпионом СССР в роли игрока, и дважды – в качестве главного тренера команды. Кроме того, он является победителем летних Олимпийских игр 1956 года в составе сборной СССР.

