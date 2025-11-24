Сергей Юран: я категорически против тренеров-иностранцев

Российский специалист Сергей Юран заявил, что в России должны работать российские тренеры. Отметим, что сейчас в 16 клубах Мир РПЛ трудоустроены только три иностранных специалиста: Джонатан Альба («Ростов»), Фабио Челестини (ЦСКА) и Алексей Шпилевский («Пари НН»). В остальных командах работают российские тренеры, включая исполняющих обязанности главных.

«Я всегда говорил, что я категорически против иностранцев. У нас в стране население около 160 млн. Я убеждён, что у нас должны быть тренеры из России», — сказал Юран в новом выпуске YouTube-канала «Спартак Шоу».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар», набравший 34 очка. ЦСКА — второй (33). Тройку лидеров замыкает «Зенит» (33).