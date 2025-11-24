Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Юран: я категорически против тренеров-иностранцев

Сергей Юран: я категорически против тренеров-иностранцев
Комментарии

Российский специалист Сергей Юран заявил, что в России должны работать российские тренеры. Отметим, что сейчас в 16 клубах Мир РПЛ трудоустроены только три иностранных специалиста: Джонатан Альба («Ростов»), Фабио Челестини (ЦСКА) и Алексей Шпилевский («Пари НН»). В остальных командах работают российские тренеры, включая исполняющих обязанности главных.

«Я всегда говорил, что я категорически против иностранцев. У нас в стране население около 160 млн. Я убеждён, что у нас должны быть тренеры из России», — сказал Юран в новом выпуске YouTube-канала «Спартак Шоу».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар», набравший 34 очка. ЦСКА — второй (33). Тройку лидеров замыкает «Зенит» (33).

Материалы по теме
«Нужно переварить ситуацию». Сергей Юран — о новом тренере «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android