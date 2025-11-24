Скидки
Аморим высказался перед матчем «Манчестер Юнайтед» с «Эвертоном» в 12-м туре АПЛ

Аморим высказался перед матчем «Манчестер Юнайтед» с «Эвертоном» в 12-м туре АПЛ
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался перед матчем 12-го тура английской Премьер-лиги, в котором его команде предстоит встретиться с «Эвертоном».

Англия — Премьер-лига . 12-й тур
24 ноября 2025, понедельник. 23:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Эвертон
Ливерпуль
«Нам нужно думать о том, чтобы не проигрывать шестой матч подряд. Но просто быть непобеждённым недостаточно. В последних двух играх я был очень расстроен. Поэтому для нас важна победа. Непобедимость — это ещё не всё. Мы не выиграли последние две игры. Сейчас мы более чем готовы к любому шторму, поэтому давайте привнесём это чувство в каждую игру», — приводит слова Аморима официальный сайт клуба.

После 11 сыгранных матчей в чемпионате Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 18 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице. «Эвертон» располагается на 13-й строчке. У команды в активе 15 очков.

