«Спартак» назвал одну из своих трибун в честь Никиты Симоняна

Московский «Спартак» официально объявил о переименовании трибуны А на «Лукойл Арене» в трибуну имени Никиты Симоняна. Накануне легендарный экс-футболист красно-белых ушёл из жизни в возрасте 99 лет.

«Трибуна «А» имени Никиты Павловича Симоняна. Навсегда рядом с родным клубом», — написала пресс-служба красно-белых.

Вместе с красно-белыми Никита Симонян четыре раза становился чемпионом СССР в роли игрока, и дважды – в качестве главного тренера команды. Кроме того, он является победителем летних Олимпийских игр 1956 года в составе сборной СССР. Он до сих пор является лучшим бомбардиром в истории клуба.

