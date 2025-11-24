«Легенда, вечная вам память». Георгий Джикия высказался о смерти Никиты Симоняна

Защитник турецкого клуба «Антальяспор» Георгий Джикия высказался о смерти экс-футболиста «Спартака» Никиты Симоняна. Ранее Джикия выступал за красно-белых и был капитаном команды.

«Слов нет… В первую очередь, хочется выразить соболезнования родным и близким. Уход Никиты Павловича — огромная утрата для всего мирового спорта!

Мне посчастливилось много раз встречаться и общаться с Никитой Павловичем. Одна из самых памятных таких встреч была в РФС. Закончив свои дела, не мог не зайти к Никите Павловичу, чтобы поздороваться. В итоге просидели у него в кабинете около часа.

Легенда, вечная вам память!» — сказал Джикия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.