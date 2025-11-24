«Он заслуживает похвалы». Экс-игрок «Ливерпуля» поддержал Арне Слота

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Игор Бишчан высказался в поддержку главного тренера «красных» Арне Слота. В матче 12-го тура АПЛ мерсисайдцы разгромно проиграли «Ноттингем Форест» (0:3) на «Энфилде».

«Давление есть, но оно есть у каждого менеджера такого уровня. Я не думаю, что его работа под угрозой. Даже если он не выиграет чемпионат, как в прошлом сезоне. Все говорили, что ему будет крайне сложно продолжить дело Юргена Клоппа. Слот хороший менеджер, и он заслуживает похвалы, но ему нужно время. У нас много новых игроков, и нужно время, чтобы они сработались. Я уверен, что очень скоро «Ливерпуль» снова начнёт выигрывать», — приводит слова Бишчана Liverpool Echo.

Слот возглавил «Ливерпуль» летом 2024 года. По итогам сезона-2024/2025 «красные» стали чемпионами Англии. На данный момент «Ливерпуль» занимает 11-е место в АПЛ. Команда Арне Слота в 12 турах набрала 18 очков.