«Он заслуживает похвалы». Экс-игрок «Ливерпуля» поддержал Арне Слота

Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Игор Бишчан высказался в поддержку главного тренера «красных» Арне Слота. В матче 12-го тура АПЛ мерсисайдцы разгромно проиграли «Ноттингем Форест» (0:3) на «Энфилде».

Англия — Премьер-лига . 12-й тур
22 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
0 : 3
Ноттингем Форест
Ноттингем
0:1 Мурилло – 33'     0:2 Савона – 46'     0:3 Гиббс-Уайт – 78'    

«Давление есть, но оно есть у каждого менеджера такого уровня. Я не думаю, что его работа под угрозой. Даже если он не выиграет чемпионат, как в прошлом сезоне. Все говорили, что ему будет крайне сложно продолжить дело Юргена Клоппа. Слот хороший менеджер, и он заслуживает похвалы, но ему нужно время. У нас много новых игроков, и нужно время, чтобы они сработались. Я уверен, что очень скоро «Ливерпуль» снова начнёт выигрывать», — приводит слова Бишчана Liverpool Echo.

Слот возглавил «Ливерпуль» летом 2024 года. По итогам сезона-2024/2025 «красные» стали чемпионами Англии. На данный момент «Ливерпуль» занимает 11-е место в АПЛ. Команда Арне Слота в 12 турах набрала 18 очков.

