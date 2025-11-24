Хёнес — о Компани: у нас тренер словно наседка, прекрасно защищает игроков

Почётный президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнес высказался о главном тренере команды Венсане Компани.

«Сейчас у нас тренер словно наседка, прекрасно защищает игроков и при этом учит их всему на тренировочном поле, а самое главное, делает каждого игрока лучше», — сказал Хёнес на YouTube-канале OMR Podcast.

Компани возглавляет «Баварию» с 2024-го. Под его руководством мюнхенцы выиграли Бундеслигу в сезоне-2024/2025. Бельгиец также завоевал Суперкубок с «Баварией» в начале этого сезона. Контракт между мюнхенским клубом и главным тренером рассчитан до 2029 года.

После 11 сыгранных матчей в чемпионате Германии «Бавария» набрала 31 очко и возглавляет турнирную таблицу.