Кирьяков: «Спартак» — народная команда, где должен работать российский специалист

Бывший футболист сборной России Сергей Кирьяков считает, что в московском «Спартаке» должен работать российский тренер, так как это народная команда.

«Такое часто бывает, что помощник назначается исполняющим обязанности и есть победная серия. После его уже оставляют на полноценный контракт. Романов российский специалист. Мы хотим, чтобы больше работало наших ребят. Пожелаем ему удачи, чтобы он постарался закрепиться на этой должности. «Спартак» — народная команда. В ней должен работать российский специалист», — сказал Кирьяков в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.