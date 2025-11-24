Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кирьяков: «Спартак» — народная команда, где должен работать российский специалист

Кирьяков: «Спартак» — народная команда, где должен работать российский специалист
Комментарии

Бывший футболист сборной России Сергей Кирьяков считает, что в московском «Спартаке» должен работать российский тренер, так как это народная команда.

«Такое часто бывает, что помощник назначается исполняющим обязанности и есть победная серия. После его уже оставляют на полноценный контракт. Романов российский специалист. Мы хотим, чтобы больше работало наших ребят. Пожелаем ему удачи, чтобы он постарался закрепиться на этой должности. «Спартак» — народная команда. В ней должен работать российский специалист», — сказал Кирьяков в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Сборная 16-го тура РПЛ. Защитники и тренер «Спартака», атака «Динамо» и Дзюба
Сборная 16-го тура РПЛ. Защитники и тренер «Спартака», атака «Динамо» и Дзюба
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android