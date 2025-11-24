Скидки
Александр Мостовой посвятил стихотворение Никите Симоняну

Бывший футболист сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой посвятил стихотворение легенде московского клуба Никите Симоняну на своей странице в телеграм-канале.

Никита Симонян ушёл из жизни 23 ноября в возрасте 99 лет. Прощание пройдёт в четверг на домашнем стадионе «Спартака». Похоронят Симоняна на Ваганьковском кладбище.

За «Спартак» Симонян выступал 10 лет, с 1949 по 1959 год, он сыграл в 245 матчах, в которых забил 160 голов. По сей день он является лучшим бомбардиром в истории красно-белых. В составе сборной СССР он выиграл золотую медаль летних Олимпийских игр 1956 года в Австралии.

