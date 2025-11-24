«Двойные стандарты». Юран — о неназначенном пенальти в ворота ЦСКА после падения Зобнина

Российский специалист Сергей Юран прокомментировал решение главного арбитра матча 16-го тура Мир РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА Сергея Карасёва не назначать пенальти в ворота армейцев после столкновения защитника красно-синих Игоря Дивеева с полузащитником красно-белых Романом Зобниным.

«Был бы это «Нижний Новгород» или «Оренбург», этот пенальти бы поставили, даже VAR бы не смотрели. Эти двойные стандарты меня всегда очень возмущали. Для меня это очевидные 11 метров», — сказал Юран в выпуске YouTube-канала «Спартак Шоу».

Матч между «Спартаком» и ЦСКА прошёл в субботу, 22 ноября. Встреча завершилась победой красно-белых со счётом 1:0. По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар», набравший 34 очка. ЦСКА — второй (33). «Спартак» расположился на шестой строчке, в активе красно-белых 28 очков.