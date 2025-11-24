Скидки
Главная Футбол Новости

«Двойные стандарты». Юран — о неназначенном пенальти в ворота ЦСКА после падения Зобнина

Российский специалист Сергей Юран прокомментировал решение главного арбитра матча 16-го тура Мир РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА Сергея Карасёва не назначать пенальти в ворота армейцев после столкновения защитника красно-синих Игоря Дивеева с полузащитником красно-белых Романом Зобниным.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Дмитриев – 43'    

«Был бы это «Нижний Новгород» или «Оренбург», этот пенальти бы поставили, даже VAR бы не смотрели. Эти двойные стандарты меня всегда очень возмущали. Для меня это очевидные 11 метров», — сказал Юран в выпуске YouTube-канала «Спартак Шоу».

Матч между «Спартаком» и ЦСКА прошёл в субботу, 22 ноября. Встреча завершилась победой красно-белых со счётом 1:0. По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар», набравший 34 очка. ЦСКА — второй (33). «Спартак» расположился на шестой строчке, в активе красно-белых 28 очков.

