Эдуард Сперцян высказался о неудавшемся обмене футболками с Роналду

Полузащитник «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян высказался о неудавшемся обмене футболками с нападающим сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду после матча отбора на чемпионат мира 2026 года.

— Ты хотел поменяться с Роналду футболками после второй игры Армении с Португалией, но он не играл из-за удаления.

— Он не играл, да. Но ничего — судьба ещё свяжет (улыбается), — сказал Сперцян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Сборная Португалии заняла первое место в отборочной группе F, набрав 13 очков. Национальная команда Армении заработала три очка и стала четвёртой.