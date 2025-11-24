Скидки
Главная Футбол Новости

Эдуард Сперцян высказался о неудавшемся обмене футболками с Роналду

Эдуард Сперцян высказался о неудавшемся обмене футболками с Роналду
Полузащитник «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян высказался о неудавшемся обмене футболками с нападающим сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду после матча отбора на чемпионат мира 2026 года.

ЧМ-2026 — Европа . Группа F. 6-й тур
16 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Португалия
Окончен
9 : 1
Армения
1:0 Вейга – 7'     1:1 Сперцян – 18'     2:1 Рамуш – 28'     3:1 Невеш – 30'     4:1 Невеш – 41'     5:1 Фернандеш – 45+3'     6:1 Фернандеш – 52'     7:1 Фернандеш – 72'     8:1 Невеш – 81'     9:1 Консейсау – 90+2'    

— Ты хотел поменяться с Роналду футболками после второй игры Армении с Португалией, но он не играл из-за удаления.
— Он не играл, да. Но ничего — судьба ещё свяжет (улыбается), — сказал Сперцян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Сборная Португалии заняла первое место в отборочной группе F, набрав 13 очков. Национальная команда Армении заработала три очка и стала четвёртой.

