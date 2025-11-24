Леонид Трахтенберг отреагировал на новость о смерти Никиты Симоняна

Первый пресс-атташе в истории «Спартака», известный журналист Леонид Трахтенберг отреагировал на новость об уходе из жизни легендарного футболиста красно-белых и сборной СССР Никиты Симоняна. Симонян умер накануне, 23 ноября. Ему было 99 лет.

«Что для вас самое главное в жизни?» — спросил я на днях Симоняна в музее на «Лукойл Арене», где его снимали для Первого канала. «Для меня важнее всего погода в доме», — не задумываясь, ответил Симонян. — «А в моём доме погода всегда хорошая».

И это была сущая правда. Ибо он был настолько солнечным человеком, что согревал своим теплом окружающих во все времена года, в каких бы стенах ни находился. В столичной квартире, на подмосковных футбольных базах «Спартака» в Тарасовке и сборной страны в Новогорске, в Доме футбола на Таганке…

В течение 58 лет нередко писал и говорил о Никите Павловиче, используя, если так можно выразиться, глаголы в настоящем времени. И сегодня стоит колоссальных усилий через боль в груди поменять это время на прошедшее. Пусть так, но вспоминать этого уникального человека буду до конца жизни. Человека, который от первого соприкосновения с футболом служил ему правдой и верой. По той причине, что футбол для Никиты Павловича был не просто игрой, а религией…» — написал Трахтенберг в своём телеграм-канале.