Олимпийский комитет России отреагировал на смерть Никиты Симоняна

Олимпийский комитет России в своём телеграм-канале выразил соболезнования в связи со смертью легенды «Спартака» и всего российского футбола Никиты Симоняна в возрасте 99 лет.

«В Москве на 100-м году жизни скончался старейший из олимпийских чемпионов современности, победитель футбольного турнира Игр-1956 в Мёльбурне Никита Павлович Симонян. Это огромная потеря для отечественного спорта и олимпийского движения. Олимпийский комитет России выражает искренние соболезнования родным и близким Никиты Павловича Симоняна. Светлая память...» — сказано в сообщении пресс-службы Олимпийского комитета России.

Вместе со «Спартаком» Никита Симонян четыре раза становился чемпионом СССР в роли игрока и дважды – в качестве главного тренера команды. Также Симонян был победителем летних Олимпийских игр 1956 года в составе сборной СССР. По сей день он является лучшим бомбардиром в истории красно-белых.

