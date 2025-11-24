Конте высказался перед матчем «Наполи» с «Карабахом» в ЛЧ

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте высказался перед матчем 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором его команде предстоит сыграть с «Карабахом».

«Конечно, это годовщина смерти Марадоны. Мы все знаем, что он символизирует для «Наполи», было бы здорово посвятить ему победу. «Карабах» можно считать неожиданностью Лиги чемпионов. У них семь очков, даже на таких сложных полях, как стадион «Бенфики». В последнем домашнем матче с «Челси» они сыграли вничью, едва не выиграв в концовке. У клуба много иностранных игроков, но те хорошо влились в состав. Нам понадобится много энергии с самого начала», — приводит слова Конте TuttoNapoli.

После четырёх матчей в общем этапе Лиги чемпионов «Наполи» набрал три очка. У «Карабаха» в активе семь очков.