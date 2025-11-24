Скидки
Конте высказался перед матчем «Наполи» с «Карабахом» в ЛЧ

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте высказался перед матчем 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором его команде предстоит сыграть с «Карабахом».

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
25 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Наполи
Неаполь, Италия
Не начался
Карабах
Агдам, Азербайджан
«Конечно, это годовщина смерти Марадоны. Мы все знаем, что он символизирует для «Наполи», было бы здорово посвятить ему победу. «Карабах» можно считать неожиданностью Лиги чемпионов. У них семь очков, даже на таких сложных полях, как стадион «Бенфики». В последнем домашнем матче с «Челси» они сыграли вничью, едва не выиграв в концовке. У клуба много иностранных игроков, но те хорошо влились в состав. Нам понадобится много энергии с самого начала», — приводит слова Конте TuttoNapoli.

После четырёх матчей в общем этапе Лиги чемпионов «Наполи» набрал три очка. У «Карабаха» в активе семь очков.

«Наполи» забил три гола за первый тайм и обыграл «Аталанту», возглавив таблицу Серии А
