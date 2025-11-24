Мусаев ответил, планируются ли зимние трансферы у «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев допустил, что ближайшей зимой у южного клуба будут трансферы: как подписания, так и продажи. По его словам, селекционная работа в «Краснодаре» ведётся без остановки на протяжении всего сезона.

— Зимой «Краснодар» будет усиливаться?

— Селекционная работа ведётся круглый год. Постоянно обсуждаем позиции с нашим спортивным блоком, с Максимом Бузникиным. Пока, к сожалению, ничего не могу сказать. Возможно, будут трансферы «на вход» и даже «на выход». Но пока никакой конкретики нет, — приводит слова Мусаева «Матч ТВ».

Напомним, после 16 туров «Краснодар» лидирует в чемпионате России.