Гришин: «Локомотив» показывает фантастический футбол

Бывший российский футболист Александр Гришин высоко оценил игру московского «Локомотива» в текущем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги. Сейчас команда идёт на четвёртой строчке в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на три очка.

— «Локомотив» в этом году показывает фантастический футбол. Если бы они не теряли очки на последних минутах, были бы на первом месте. В матче с «Краснодаром» Баринова не хватило, но запас прочности есть. Если выпадает один игрок, появляется другой. Комличенко, например, заменил Воробьёва и картины не испортил, — сказал Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».