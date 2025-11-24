Мареска — об Эстевао: он должен наслаждаться футболом, быть счастливым

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о 18-летнем нападающем своей команды Эстевао Виллиане.

«Эстевао, без сомнения, станет важным игроком для нашего клуба в будущем. Самое главное — он должен наслаждаться футболом, быть счастливым и не думать о том, чтобы быть лучше других. Он станет топовым игроком», — приводит слова Марески журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Х.

В нынешнем сезоне футболист провёл 10 матчей за клуб в чемпионате Англии, в которых забил один мяч и сделал одну результативную передачу. В Лиге чемпионов нападающий сыграл четыре матча и забил два мяча.