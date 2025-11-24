Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мареска — об Эстевао: он должен наслаждаться футболом, быть счастливым

Мареска — об Эстевао: он должен наслаждаться футболом, быть счастливым
Комментарии

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о 18-летнем нападающем своей команды Эстевао Виллиане.

«Эстевао, без сомнения, станет важным игроком для нашего клуба в будущем. Самое главное — он должен наслаждаться футболом, быть счастливым и не думать о том, чтобы быть лучше других. Он станет топовым игроком», — приводит слова Марески журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Х.

В нынешнем сезоне футболист провёл 10 матчей за клуб в чемпионате Англии, в которых забил один мяч и сделал одну результативную передачу. В Лиге чемпионов нападающий сыграл четыре матча и забил два мяча.

Материалы по теме
Джон Терри: Эстевао Виллиан — настоящая суперзвезда, тренер заботится о нём
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android