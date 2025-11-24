Сергей Юран объяснил, за счёт чего «Спартак» обыграл ЦСКА в дерби

Российский специалист Сергей Юран высказался по итогам матча 16-го тура Мир РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА. Встреча прошла в субботу, 22 ноября, и завершилась победой красно-белых со счётом 1:0.

«Когда играл и работал в «Спартаке», всегда слышал от болельщиков: «Мы простим, если вы не станете чемпионами, но не простим, если дважды в сезоне «коней» не обыграете». Команда была спокойнее. Станкович заводился в самом начале, это длилось 90 минут. И это не могло не влиять на игроков. В дерби мы увидели спокойствие у команды, внутри игроки понимали, что им нужно, а им нужен результат. Первый тайм остался за ЦСКА. Нужно отдать должное игрокам «Спартака». Они терпели. Да, где-то теряли мячи, где-то переходили просто на выход из обороны через длинные передачи, чтобы минимизировать ошибки, сыграли в прагматичный футбол. А второй тайм уже был за «Спартаком», — сказал Юран в выпуске YouTube-канала «Спартак Шоу».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар», набравший 34 очка. ЦСКА — второй (33). «Спартак» расположился на шестой строчке, в активе красно-белых 28 очков.