Кирьяков: эффект нового тренера всем известен, игроки «Спартака» вышли на дерби с настроем

Известный российский экс-футболист Сергей Кирьяков высказался об игре «Спартака» под руководством Вадима Романова. Красно-белые провели под руководством этого специалиста один матч — обыграли ПФК ЦСКА (1:0) в рамках 16-го тура Мир РПЛ.

«Эффект нового тренера всем известен. Игроки получают эмоциональный подъём, пытаются показать свою состоятельность новому тренеру. Романов был в штабе, но не бывает одинаковых тренеров. У каждого свои идеи, требования. Ожидал, что будет эмоциональный всплеск. Футболисты вышли с огромным настроем. Романов сказал, что все выложились в этом матче, отдали свои силы», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.