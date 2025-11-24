Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кирьяков: эффект нового тренера всем известен, игроки «Спартака» вышли на дерби с настроем

Кирьяков: эффект нового тренера всем известен, игроки «Спартака» вышли на дерби с настроем
Комментарии

Известный российский экс-футболист Сергей Кирьяков высказался об игре «Спартака» под руководством Вадима Романова. Красно-белые провели под руководством этого специалиста один матч — обыграли ПФК ЦСКА (1:0) в рамках 16-го тура Мир РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Дмитриев – 43'    

«Эффект нового тренера всем известен. Игроки получают эмоциональный подъём, пытаются показать свою состоятельность новому тренеру. Романов был в штабе, но не бывает одинаковых тренеров. У каждого свои идеи, требования. Ожидал, что будет эмоциональный всплеск. Футболисты вышли с огромным настроем. Романов сказал, что все выложились в этом матче, отдали свои силы», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Защитник «Спартака», Тюкавин или юная звезда «Акрона». Кто был лучшим в 16-м туре РПЛ?
Рейтинг
Защитник «Спартака», Тюкавин или юная звезда «Акрона». Кто был лучшим в 16-м туре РПЛ?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android