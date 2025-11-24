Скидки
Галактионов высказался о сейве защитника Монтеса в матче «Локомотив» — «Краснодар»

Галактионов высказался о сейве защитника Монтеса в матче «Локомотив» — «Краснодар»
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о сейве защитника железнодорожников Сесара Монтеса в матче 16-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром». Мексиканец в одном из эпизодов головой вынес мяч с «ленточки» ворот. Итоговый счёт встречи — 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Руденко – 11'     1:1 Аугусто – 15'    

— Будет ли Сесар Монтес как-то отдельно поощрён за своё спасение?
— Это работа каждого игрока — добегать, дорабатывать в своей позиции: в обороне, в атаке. То, что сегодня Сесар сделал свою работу великолепно, свидетельствует о том, что он игрок высокой квалификации. Демонстрирует это от матча к матчу.

Мы сегодня с ним с утра на разминке разговаривали. Я ему в приватной беседе сказал, что в отсутствие нашего лидера и капитана Дмитрия Баринова, понятно, что капитанская повязка переходит к русскоязычному молодому футболисту. Но свои лидерские качества, которые Монтес демонстрирует в сборной Мексики, где он капитан или вице-капитан, он должен сегодня показать, зарядить своих партнёров этой энергетикой. И Сесар с этой ролью прекрасно справился. Хочу ещё раз поблагодарить его за сегодняшний матч, — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локо».

