Галактионов ответил, была ли у «Локомотива» персональная подготовка к игре против Кордобы

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил, готовилась ли его команда персонально к игре против форварда «Краснодара» Джона Кордобы в матче 16-го тура Мир РПЛ. Игра завершилась вничью — 1:1.

— Как решали проблему Кордобы, что-то специально предпринимали?

— Специальной подготовки не было. Ребята всё прекрасно понимают, не первый раз встречаются с «Краснодаром», знают особенности и стилевые нюансы соперника. Была теория, где мы разбирали атаку, оборону, общекомандные взаимодействия: как соперник прессингует, как действует впереди, в позиционной обороне, как выходит и начинает свои атаки. На мой взгляд, хотя игру ещё надо бегло пересмотреть, в большей степени со второго тайма Кордоба стал из створа получать мячи на бровке. Это как раз свидетельствует о том, что меньше удавалось за мячи цепляться. Наши центральные защитники справлялись со своими обязанностями. Понятно, более габаритный игрок стал действовать против Ненахова и создавать большинство в этой зоне. Но мы не говорим о ком-то конкретно. Общекомандная работа сегодня была на очень высоком уровне. Нам ни в коем случае нельзя сбавлять обороты. Надо так же продолжать, демонстрировать такой же уровень самоотдачи и своих сильных качеств, — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».