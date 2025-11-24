Скидки
Гвардиола прокомментировал состояние здоровья Родри перед матчем с «Байером» в ЛЧ

Гвардиола прокомментировал состояние здоровья Родри перед матчем с «Байером» в ЛЧ
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о состоянии здоровья испанского полузащитника своей команды Родри перед матчем 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором клубу предстоит сыграть с «Байером».

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
25 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Байер
Леверкузен, Германия
«Родри ещё не восстановился. Не уверен, но осталось недолго. Мы ещё в процессе, выясним, когда он вернётся. Подождём ещё немного, чтобы убедиться, что с ним всё в порядке», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт клуба.

Футболист перенёс длительное восстановление от травмы крестообразной связки колена, которую он получил в матче 7-го тура английской Премьер-лиги с «Брентфордом».

Родри вернулся к тренировкам с «Манчестер Сити» — Романо
