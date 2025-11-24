Гвардиола прокомментировал состояние здоровья Родри перед матчем с «Байером» в ЛЧ
Поделиться
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о состоянии здоровья испанского полузащитника своей команды Родри перед матчем 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором клубу предстоит сыграть с «Байером».
Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
25 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Байер
Леверкузен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Родри ещё не восстановился. Не уверен, но осталось недолго. Мы ещё в процессе, выясним, когда он вернётся. Подождём ещё немного, чтобы убедиться, что с ним всё в порядке», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт клуба.
Футболист перенёс длительное восстановление от травмы крестообразной связки колена, которую он получил в матче 7-го тура английской Премьер-лиги с «Брентфордом».
Материалы по теме
Комментарии
- 24 ноября 2025
-
16:51
-
16:50
-
16:47
-
16:43
-
16:41
-
16:38
-
16:31
-
16:31
-
16:27
-
16:22
-
16:18
-
16:16
-
16:15
-
16:06
-
16:06
-
16:00
-
16:00
-
15:47
-
15:44
-
15:36
-
15:25
-
15:23
-
15:18
-
15:10
-
15:05
-
14:52
-
14:48
-
14:44
-
14:40
-
14:30
-
14:26
-
14:18
-
14:15
-
14:11
-
14:04