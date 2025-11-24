Гришин — о ничьей «Локомотива» и «Краснодара»: закономерный результат

Бывший футболист московского ПФК ЦСКА Александр Гришин подвёл итоги матча 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 «Локомотив» — «Краснодар». Игра проходила на домашнем поле железнодорожников и завершилась вничью со счётом 1:1.

— Это была неплохая игра. «Локомотив» хорошо начал, создал пару моментов, забил красивый гол. Затем «Краснодар» перехватил инициативу, но надо отдать должное «Локомотиву» — они не стали закрываться, продолжили прессинговать высоко. Поэтому думаю, ничья — закономерный результат. У обеих команд были моменты, — сказал Александр Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».