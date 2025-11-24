Гришин — о ничьей «Локомотива» и «Краснодара»: закономерный результат
Бывший футболист московского ПФК ЦСКА Александр Гришин подвёл итоги матча 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 «Локомотив» — «Краснодар». Игра проходила на домашнем поле железнодорожников и завершилась вничью со счётом 1:1.
Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Руденко – 11' 1:1 Аугусто – 15'
— Это была неплохая игра. «Локомотив» хорошо начал, создал пару моментов, забил красивый гол. Затем «Краснодар» перехватил инициативу, но надо отдать должное «Локомотиву» — они не стали закрываться, продолжили прессинговать высоко. Поэтому думаю, ничья — закономерный результат. У обеих команд были моменты, — сказал Александр Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».
