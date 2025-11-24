«Чрезвычайно важная игра». Гвардиола высказался о матче с «Байером» в ЛЧ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о предстоящем матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором его команде предстоит сыграть с «Байером».

«Групповой этап имеет огромное значение, мы провели невероятно хорошие четыре игры, даже с «Монако» на выезде сыграли великолепно. Сейчас предстоит сыграть последние четыре матча: два дома, два на выезде, завтра с командой, занимающей третье место в турнирной таблице Бундеслиги. Чрезвычайно важная игра, которую нам нужно завершить там, где мы хотим оказаться, в первой восьмерке. Победа завтра и ещё одно очко — и мы пройдём в следующий раунд, опередив 24 команды. Завтрашний день важен, сосредоточимся на том, что нам нужно сделать», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт клуба.

После четырёх матчей общего этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» набрал 10 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Байер» находится в её нижней части с пятью очками.