Александер Джику: «Спартак» не потерял шансы на чемпионство в РПЛ

Защитник московского «Спартака» Александер Джику полагает, что красно-белые могут выиграть Мир Российскую Премьер-Лигу по итогам текущего сезона. По состоянию на сегодняшний день «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на шесть очков.

«Спартак» не потерял шансы на чемпионство. Нам просто нужна одна хорошая победная серия. Сейчас у нас две победы в чемпионате подряд. Посмотрим, удастся ли нам продлить эту серию.

Мы сделаем всё необходимое для этого. Хотелось бы уйти на паузу в первой тройке. Поэтому мы не останавливаемся и продолжаем работать», — приводит слова Джику Legalbet.