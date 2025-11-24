«Локомотив» объявил о назначении Сергея Овчинникова директором академии

Пресс-служба московского «Локомотива» объявила, что экс-вратарь железнодорожников Сергей Овчинников занял должность директора академии клуба.

«Сергей Овчинников — директор Академии ФК «Локомотив». Сергей Иванович — легендарная личность для нашего клуба и один из лучших вратарей страны. В составе «Локо» он провёл 366 матчей, дважды стал чемпионом России, завоевал два Кубка и два Суперкубка. Тренерскую карьеру Овчинников начинал также в «Локомотиве», занимаясь с юными вратарями. За 15 лет успел поработать на различных уровнях — от клубов до сборной. С 2023 года занимал должность начальника отдела подготовки тренеров Академии РФС. С возвращением, Сергей Иванович! Больших успехов, побед и свершений в новой роли», — сказано в сообщении пресс-службы «Локомотива».

Железнодорожники по состоянию на сегодняшний день занимают четвёртое место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 31 очко по результатам 16 проведённых встреч.