Йошко Гвардиол высказался перед матчем «Манчестер Сити» с «Байером» в ЛЧ

Защитник «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол высказался перед матчем 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором его команде предстоит сыграть с «Байером».

«Легче ли играть в кубковых соревнованиях? Не думаю. Но мы выступаем действительно хорошо. Не играем в одиночку: есть много хороших команд, играть на выезде сложно. Поэтому, конечно, предпочитаем играть дома. Будь то Лига чемпионов, Кубок лиги, Кубок Англии или Премьер-лига, мы морально готовы ко всем играм. Хотим выступить и показать всё, на что способны. Сезон ещё длинный. Дальше всё будет проще. Прежде всего я рад, что все здоровы и готовы играть. Нам нужны игроки. Тренеру нужны все, особенно когда играешь каждые три дня», — приводит слова Гвардиола официальный сайт клуба.

После четырёх матчей общего этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» набрал 10 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Байер» находится в её нижней части с пятью очками.