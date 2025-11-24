Скидки
Йошко Гвардиол высказался перед матчем «Манчестер Сити» с «Байером» в ЛЧ

Йошко Гвардиол высказался перед матчем «Манчестер Сити» с «Байером» в ЛЧ
Защитник «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол высказался перед матчем 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором его команде предстоит сыграть с «Байером».

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
25 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Байер
Леверкузен, Германия
«Легче ли играть в кубковых соревнованиях? Не думаю. Но мы выступаем действительно хорошо. Не играем в одиночку: есть много хороших команд, играть на выезде сложно. Поэтому, конечно, предпочитаем играть дома. Будь то Лига чемпионов, Кубок лиги, Кубок Англии или Премьер-лига, мы морально готовы ко всем играм. Хотим выступить и показать всё, на что способны. Сезон ещё длинный. Дальше всё будет проще. Прежде всего я рад, что все здоровы и готовы играть. Нам нужны игроки. Тренеру нужны все, особенно когда играешь каждые три дня», — приводит слова Гвардиола официальный сайт клуба.

После четырёх матчей общего этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» набрал 10 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Байер» находится в её нижней части с пятью очками.

